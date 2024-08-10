Атака на Киев закончит битву под Курском: У Лукашенко появился шанс завершить СВО

Коллаж Царьграда Но воспользуется ли этим шансом наш главный союзник? Пока на него только сыпятся обвинения в "договорняке" с Киевом.
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