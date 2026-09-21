Сахар в космосе нашли, обнаружена ли жизнь и что выяснили учёные

Учёные обнаружили сахар в космосе, но доказательств существования внеземной жизни не получили. В межзвёздном облаке вблизи центра Млечного Пути удалось выявить эритрулозу — органическое соединение, которое могло участвовать в химических процессах, предшествовавших появлению первых живых организмов.
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