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«Боруссии» интересен лучший ассистент «Генка» Карецас. Бельгийцы хотят 35 млн евро за 18-летнего хавбека

«Боруссия» работает над подписанием игрока на замену  Юлиану Брандту . Предпочтительным кандидатом для дортмундского клуба является полузащитник «Генка»  Константинос Карецас , сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

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