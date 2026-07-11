«Боруссии» интересен лучший ассистент «Генка» Карецас. Бельгийцы хотят 35 млн евро за 18-летнего хавбека

«Боруссия» работает над подписанием игрока на замену Юлиану Брандту . Предпочтительным кандидатом для дортмундского клуба является полузащитник «Генка» Константинос Карецас , сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии