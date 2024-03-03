В Твери следователь Валерия Журавлева провела профилактический урок в гимназии 

Следователь Московского межрайонного следственного отдела города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области Валерия Журавлева провела урок в МОУ «Тверская гимназия № 6», на котором особое внимание было уделено профилактике противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и пресечению распространения экстремистских идей, а также затронуты вопросы профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении детей.