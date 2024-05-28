Деловой квартал построят в Ясеневе по программе КРТ

ПРОСТОЙ ВОПРОС ,,,,ВМЕСТО ЧЕГО ПОСТРОЯТ???? Там ПУСТЫРЬ ИЛИ БУДУТ КАК ОБЫЧНО ПРОМЗОНУ ЛОМАТЬ???

Марина Трянина

как всегда... уничтожат промзону и построят то, что никому не нужно...Это же Собянин... ему нравится осваивать бюджетные деньги во вред интересам населения...