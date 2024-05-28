В рамках программы комплексного развития территорий на участке бывшей промзоны Теплый Стан в Ясеневе будет создан деловой квартал.
Деловой квартал построят в Ясеневе по программе КРТ
Комментарии
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G
Garry
ПРОСТОЙ ВОПРОС ,,,,ВМЕСТО ЧЕГО ПОСТРОЯТ???? Там ПУСТЫРЬ ИЛИ БУДУТ КАК ОБЫЧНО ПРОМЗОНУ ЛОМАТЬ???
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17 час.
Марина Трянина
как всегда... уничтожат промзону и построят то, что никому не нужно...Это же Собянин... ему нравится осваивать бюджетные деньги во вред интересам населения...
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16 час.
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