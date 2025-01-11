Страна и люди
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Страна и люди

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Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Начало года выдаётся для киевского режима всё более и более скандальным. В этом смысле фейк с национальным ракетным комплексом «Сапсан», за который пытались выдать американские и южнокорейские ракеты, оказался чем-то вроде предзнаменования ещё более неприятных конфузов.

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздик успешно освобождает территорию от кастрюль для Израиля. Неужели кастрюли этого не знают, обожая клоуна? Иначе не понятно, почему они его терпят. Вместо того, чтобы повернуть армию против него, продолжают самоубийство.
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