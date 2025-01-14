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Парад семи планет можно будет увидеть 21 января

Парад семи планет можно будет увидеть 21 января

Некоторые планеты можно будет увидеть только с помощью бинокля или телескопа.Жители Москвы и Московской области с вечера 21 января до утра 22-го смогут наблюдать парад семи планет.

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