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На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей

На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей

На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей. На видеозаписи видно, что транспортное средство потеряло управление, а люди, которые наблюдали за заездом возле трассы, в последний момент сумели отскочить от машины.

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