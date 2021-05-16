На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей. На видеозаписи видно, что транспортное средство потеряло управление, а люди, которые наблюдали за заездом возле трассы, в последний момент сумели отскочить от машины.
На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей. На видеозаписи видно, что транспортное средство потеряло управление, а люди, которые наблюдали за заездом возле трассы, в последний момент сумели отскочить от машины.
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