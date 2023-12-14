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Новости Тамбова

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14 декабря в Тамбове отключат электричество на 8 улицах

14 декабря в Тамбове отключат электричество на 8 улицах

В четверг, 14 декабря, в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с ремонтными работами на объектах электроэнергетики АО "ОРЭС-Тамбов".

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