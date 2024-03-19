«Покровский рудник»: в обрушившейся в Приамурье шахте находятся 13 человек

Обрушение горных пород произошло на руднике «Пионер» на территории Зейского округа Амурской области. По данным руководителя направления по связям с общественностью группы компаний «Петропавловск» Романа Сорокина, в шахте находится 13 человек.
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