Телезвезда упала на лестнице в метро и показала травмированное лицо

Шотландская телеведущая Гейл Портер сообщила, что упала на лестнице в метро. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она показала травмированное лицо.
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