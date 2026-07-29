Театр абсурда
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Театр абсурда

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Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

С 2021 по 2023 год российское гражданство получили 1,8 миллиона иностранцев. Ещё 760 тысяч человек за тот же период оформили вид на жительство.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Павел Б
Россия - щедрая душа... Только почему то русские в странах бывшего СССР не могут получить гражданство РФ. Очереди на гражданство на несколько лет.Даже по упрощенной схеме..
Значит это кому-нибудь нужно. А вот кому?
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1 м.
Виктор Гайдуков
Спасибо Ольга Чудиновских за её работу. Ведь эти исследования говорят о многом. Я читал, что есть мнение, о том, что надо бы обновить Совет Федерации. Как я понимаю, надо бы обновлять, регулярно, не только Совет Федерации, а вообще все выборные органы, да и вообще все чиновничьи аппараты. МВД,  опять же как я понимаю, в первую очередь.  Ещё в двадцатых годах прошлого века Генри Форд написал, что каждый специалист не должен работать на одном месте более пяти лет, потому, что после пяти лет он перестаёт расти и начинает деградировать. Поэтому и народным избранникам, особенно из ЕР, есть о чём подумать. Да и пора уже прекращать прятать преступников, даже при показывании их по ТВ. Почему не показывают их лица? Народ должен знать своих &quot;героев&quot; в лицо., и это мощный воспитательный фактор.
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1 м.
Alex Nемо
&quot;...Россия проигрывает глобальную конкуренцию за таланты, и это отражается в статистике....&quot; Почему? Да потому что с умного профессионала взятку не возьмёшь. Он знает свои права и обязанности. А вот с пещерного жителя, хоть и безграмотного, но важного для дисапоры в виде бойца для войны против русских, и его двадцати-тридцати родственников, взятки текут даже не ручейками, а полноводными реками. Ну а что будет со страной и русским народом ни чиновников, ни депутатов не волнует... Как совершенно верно сказано - проблемы индейцев, шерифа не волнуют. У него ранчо с яхтой на Мальдивах...
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1 м.