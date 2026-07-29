Больше половины российских паспортов достается не работникам-мигрантам, а их семьям: нет в мире более «доброй» страны

Виктор Гайдуков

Спасибо Ольга Чудиновских за её работу. Ведь эти исследования говорят о многом. Я читал, что есть мнение, о том, что надо бы обновить Совет Федерации. Как я понимаю, надо бы обновлять, регулярно, не только Совет Федерации, а вообще все выборные органы, да и вообще все чиновничьи аппараты. МВД, опять же как я понимаю, в первую очередь. Ещё в двадцатых годах прошлого века Генри Форд написал, что каждый специалист не должен работать на одном месте более пяти лет, потому, что после пяти лет он перестаёт расти и начинает деградировать. Поэтому и народным избранникам, особенно из ЕР, есть о чём подумать. Да и пора уже прекращать прятать преступников, даже при показывании их по ТВ. Почему не показывают их лица? Народ должен знать своих "героев" в лицо., и это мощный воспитательный фактор.