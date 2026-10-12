Отопление, суд Шумакова и подорожание проезда: что случилось в Челябинске с 5 по 11 октября

В Челябинской области с некоторыми нюансами стартовал отопительный сезон, блогера Сергея Шумакова отправили в колонию за вымогательство, а с 1 ноября повышается стоимость проезда в общественном транспорте.
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