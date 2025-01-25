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Январь 2025 года может войти в список самых мокрых за всю историю Петербурга

Январь 2025 года может войти в список самых мокрых за всю историю Петербурга

За первую половину месяца в центре города выпало 64,6 мм осадков. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов предсказал осадки в городе каждый день до конца января и не исключил вероятности погодного рекорда из-за них.

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