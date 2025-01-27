В Кремлевском дворце 5 февраля покажут премьеру этно-оперы «Князь Владимир»

В Государственном Кремлевском дворце 5 февраля состоится премьера этно-оперы «Князь Владимир». Там же оперу покажут на следующий день, а затем состоится переезд в Ледовый дворец, где 26 февраля постановку увидят жители и гости Санкт-Петербурга.
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