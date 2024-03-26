Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Годами находились в России нелегально?

Годами находились в России нелегально?

Дюков:"Итак, на суде стало известно, как минимум двое из террористов - тот, который на их видео стрелял по людям из автомата, и тот, который на камеру отрезал мужику голову, - годами находились в России нелегально, нарушая миграционное законодательство.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
все жертвы Крокуса должны приходить к Путину ночами и говорить:&quot; а ведь народ просил тебя избавить страну от ваххабитских мигров, а ты был глух! и теперь мы погибли в муках!&quot;
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19 час.
ВМ
Владимир Моргунов
СКОЛЬ НЕ КРИЧИ: ХАЛВА-ХАЛВА, ВО РТУ СЛАДКО НЕ СТАНЕТ....ДАВНЫМ-ДАВНО ОДНИ РАЗГОВОРЫ ОБ ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ (СОБЫТИЯ ПОДТВЕРДИЛИ)ИГРЕ В &quot;ОТКРЫТЫЕ ВОРОТА&quot;...
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