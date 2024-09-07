Можно ли «Искандером» попасть в Зеленского, как в Дудаева?

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Комментарии
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СД
Сергей Древетняк
А что поменяется? Ведь не он руководит боевыми действиями, а англосаксы.
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6 час.
М
Мария
Давно пора!
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5 час.
НМ
Наталия Москаленко
Просто надоел, как и его гламурная клизма!
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5 час.

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