Симоньян: территорию Украины ждет разделение по примеру Польши

По окончании специальной военной операции Украина утратит свои территории по аналогии с Польшей. Об этом 12 апреля заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии