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Симоньян: территорию Украины ждет разделение по примеру Польши

Симоньян: территорию Украины ждет разделение по примеру Польши

По окончании специальной военной операции Украина утратит свои территории по аналогии с Польшей. Об этом 12 апреля заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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