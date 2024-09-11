В Беларуси предложили поднять налоги для виртуальных игорных заведений

Правительство Беларуси предложило поднять налоги для владельцев виртуальных игорных заведений (ВИЗ). За 2023 год на онлайн-казино в Беларуси пришлось 60,5% от общей суммы принятых для участия в азартных играх денежных средств; 60,9% от выплаченных выигрышей; 59,2% от игрового дохода.
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