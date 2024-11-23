Илон Маск отделался выплатой $2923 за неявку для дачи показаний по делу о покуп...

Илон Маск отделался выплатой $2923 за неявку для дачи показаний по делу о покупке TwitterСудебный процесс по делу о покупке компании Twitter Илоном Маском (Elon Musk) в 2022 году продолжается, и 10 сентября миллиардер должен был явиться для дачи показаний в присутствии юристов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), но в назначенное время он не явился, и показания дал только 3 октября.