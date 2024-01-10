Суд арестовал фигуранта по делу об аварии на котельной в Климовске

РИАМО - 10 янв. Районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту по делу о коммунальной аварии на котельной в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
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