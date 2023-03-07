Российский дипломат в ООН: Запад занимается вербовкой хакеров для кибератак на Россию

Российский дипломат Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы в Организации Объединённых Наций указала на то, что коллективный Запад продолжает антироссийскую деятельность, вовлекая в неё граждан из разных стран мира, включая саму РФ.
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