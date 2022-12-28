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Военный на Камчатке отправился в колонию на 1 год и 8 месяцев за то, что отказался от участия в СВО

Военный на Камчатке отправился в колонию на 1 год и 8 месяцев за то, что отказался от участия в СВО

В пресс-службе Тихоокеанского флотского военного суда сообщили журналистам РИА Новости о том, что военнослужащий отказался отправляться в зону проведения специальной военной операции, таким образом, нарушил приказ командира и получил тюремный срок.

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