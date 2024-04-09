Страна и люди
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Страна и люди

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Наркодилер расстрелял двух полицейских в Подмосковье и сбежал. Почему его не могут поймать?

Наркодилер расстрелял двух полицейских в Подмосковье и сбежал. Почему его не могут поймать?

В Московской области ищут расстрелявшего двух полицейских наркодилераФото: Илья Наймушин / РИА Новости В Московской области и соседних регионах продолжается поиск вооруженного наркодилера, который 7 апреля в Щелковском городском округе открыл огонь по полицейским, пытавшимся его задержать.

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