365NEWS.BIZ

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    и главные ковид-диссиденты - это камуноидыВ России поставле...
  • Антонина Ли
    Елегантно , удобно , практично , раньше легко шила их подзабыла , спасибо обязательно сошью .Маленькие секреты...
  • галина беляева
    Ну, почему же? Все точно!Соловьёв: Забудьт...

Ученые развенчали известный миф о наборе лишнего веса

Ученые развенчали известный миф о наборе лишнего веса

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета опровергли популярный миф, согласно которому основной набор лишнего веса происходит в среднем возрасте, сообщается в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх