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«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей Серии А. Дальше – «Ювентус»

«Интер» проиграл 2 из 3 последних матчей Серии А. Дальше – «Ювентус»

«Интер» потерпел два поражения в трех последних матчах Серии А. Сегодня команда Симоне Индзаги проиграла в гостях «Специи» (1:2) в 26-м туре.

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