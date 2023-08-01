Климент Колесников: «Моря, озера, океаны – не мое. Не скажу, что у меня страх, но есть понимание, что в воде кто‑то есть кроме меня»

– Плавание вне бассейна? – Не люблю. Не скажу, что у меня страх, но у меня есть понимание в голове, что в воде кто‑то есть кроме меня.
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