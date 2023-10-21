Колосков: РПЛ может столкнуться с проблемами после вхождения белорусских клубов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление министра спорта России Олега Матыцина, который заявил, что Белоруссия прорабатывает список команды для участия в чемпионате России по футболу.
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