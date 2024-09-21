Амат Мбайе: «Уровень Лиги ВТБ повыше, чем в чемпионатах Турции и Италии»

Форвард ЦСКА ранее выступал в итальянской и турецкой лигах. – До Единой лиги вы поиграли в Италии и Турции.
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