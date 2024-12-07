США задумали обезопасить себя от связанных с Россией судебных исков

Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил в Сенат США проект закона, по которому запрещается подавать на американских граждан и компании в суд в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта.
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