Татарстан Халыклар дуслыгы йортында «Яшь йөрәктәге мирас» уникаль күргәзмәсе ачылды

Татарстан Халыклар дуслыгы йортында Татарстан Республикасы көненә, Россия халыклары бердәмлеге елына һәм ТРда Хәрби һәм хезмәт батырлыгы елына багышланган «Яшь йөрәктәге мирас» уникаль күргәзмәсе ачылды.
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