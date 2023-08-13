Преподавательский состав Высшей школы экономики давно требует тщательной зачистки, учитывая количество русофобов и извращенцев.
ВШЭ избавляется от русофобской клоаки
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
А власть у нас создавалась на деньги каких фондов?
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13 час.
Vlad Nik
Это значит,что уже пригорает,если начали избавляться от уродов. А вообще то чистить надо с головы- в мин.образования гниль так и останется? Верхушку может и поменяли, а штат если тот же,то неизбежен саботаж на местах.
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12 час.
Надежда Петракова
бла...бла..бла...😡А воз и ныне там по всей России😥(гнать к чёртовой матери всю эту мерзоту!(резать,не дожидаясь перетонита)....
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11 час.
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