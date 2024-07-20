NYT: команда Трампа готовит масштабную кампанию против Камалы Харрис

Команда кандидата на пост президента США Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента США Камалы Харрис на случай ее вступления в предвыборную гонку вместо действующего президента США Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии