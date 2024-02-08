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Газета.ру

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Дипломат Руденко: индийские рупии открыли широкие возможности для экономики РФ

Дипломат Руденко: индийские рупии открыли широкие возможности для экономики РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что индийские рупии являются надежным инструментом хранения и инвестирования, поэтому их накопление у российских компаний не только не создает никаких проблем, но и расширяет финансовые возможности.

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