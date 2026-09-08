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Татар-информ

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Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука соберет звезд в Казани

Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука соберет звезд в Казани

Фото: "Татар-информ" С 14 по 18 сентября «Ак Барс Арена» в Казани примет Всероссийский Кубок Генерального прокурора по стрельбе из лука — соревнования, где спортивная борьба соединится с шоу звезд эстрады.

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