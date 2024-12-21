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Snooker Championship 2024 : Марк Аллен одержал победу в Эр-Рияде

Snooker Championship 2024 : Марк Аллен одержал победу в Эр-Рияде

Североирландец Марк Аллен выиграл у Луки Бреселя в финале на турнире Riyadh Season Snooker Championship 2024 в Саудовской Аравии, сообщает WST Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Snooker Championship 2024 Результаты, турнирная таблица Snooker Championship 2024 Расписание - трансляции Snooker Championship 2024 Всё Видео турнира Snooker Championship 2024 Видео - Финал Snooker Championship 2024 Марк Аллен выиграл свой первый титул в сезоне.

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