Snooker Championship 2024 : Марк Аллен одержал победу в Эр-Рияде

Североирландец Марк Аллен выиграл у Луки Бреселя в финале на турнире Riyadh Season Snooker Championship 2024 в Саудовской Аравии, сообщает WST Марк Аллен (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Snooker Championship 2024 Результаты, турнирная таблица Snooker Championship 2024 Расписание - трансляции Snooker Championship 2024 Всё Видео турнира Snooker Championship 2024 Видео - Финал Snooker Championship 2024 Марк Аллен выиграл свой первый титул в сезоне.