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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кунде остается после тренировок «Барсы», чтобы вернуть доверие Флика

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде дополнительно работает после командных тренировок, сообщает Sport. После окончания занятий первой команды француз остается на поле и продолжает работу с тренерами по физподготовке и физиотерапевтами.

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