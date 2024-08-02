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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Букер подарил кроссовки болельщику на улице в Париже, на котором была его майка

Девин Букер подарил кроссовки болельщику на улице в Париже, на котором была его майка

Звездный защитник «Финикса» и сборной США во время прогулки заметил мужчину в его клубной майке. Он подарил ему кроссовки со словами «Теперь ты будешь летать».

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