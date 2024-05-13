Медвежий угол
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Медвежий угол

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Долгожданные добрые вести о Харьковском наступлении. «Потери огромные. Убитых и раненых эвакуируют грузовиками»: Партизаны успешно работают в Харькове

Долгожданные добрые вести о Харьковском наступлении. «Потери огромные. Убитых и раненых эвакуируют грузовиками»: Партизаны успешно работают в Харькове

Сжимаем зубы - на войне (даже на информационном поле) голова должна работать четко и ясно. Кошкин Сибиряк Хочется.

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Комментарии
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Олег Орлов
Вообще-то по священному писанию око за око... Какою мерой меряете, той и отмеряться должно... Что пожелаете другим должно получат сч самим... Наши соотечественники почему то переживают даже за ... Будем говорить , проживающих на территории названной Украиной... Хотя много было равнодушных , когда горстка жгла в Одессе мирных безоружных людей.
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2 час.
spss
нашему руководству очень далеко до священного писания....
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1 час.
николай ткаченко
Отхожий угол про войну раскукарэкался. Смени тему. Баклань  про таджиков и проч азиятов. Про Харьков и без тебе скажут.
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59 мин.

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