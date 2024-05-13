Долгожданные добрые вести о Харьковском наступлении. «Потери огромные. Убитых и раненых эвакуируют грузовиками»: Партизаны успешно работают в Харькове
Сжимаем зубы - на войне (даже на информационном поле) голова должна работать четко и ясно.
Кошкин Сибиряк
Хочется.
Комментарии
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Вообще-то по священному писанию око за око... Какою мерой меряете, той и отмеряться должно... Что пожелаете другим должно получат сч самим... Наши соотечественники почему то переживают даже за ... Будем говорить , проживающих на территории названной Украиной... Хотя много было равнодушных , когда горстка жгла в Одессе мирных безоружных людей.
нашему руководству очень далеко до священного писания....
Отхожий угол про войну раскукарэкался. Смени тему. Баклань про таджиков и проч азиятов. Про Харьков и без тебе скажут.
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