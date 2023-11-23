Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Русские будут гнать нас до западной границы»: «Небратья» начали задумываться куда им бежать

«Русские будут гнать нас до западной границы»: «Небратья» начали задумываться куда им бежать

Соединения нашего оппонента выражают глубокую озабоченность по поводу потенциального уменьшения внимания Запада к текущей ситуации в регионе на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Не надо не куда бежать надо гнать в шею СБУ. Остальные уйдут сами. А че у них пенсы не поджигают сдания СБУ? Слышал их забирать скоро будут? Я знаю специалиста который им может сделать шикарный подгон мальчишей плохишей.
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8 час.
ФС
Фарид Сабиров
Еще один кидок амеров своих прихлебатаев , и не последний кинутый. Не они первые и не последние. Амерам не привыкать бросать ваСсылов , у них это на потоке
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5 час.
Lana_Borei Иванова
Почему фотки похожие, кто снимал и кого?
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3 час.

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