«Русские будут гнать нас до западной границы»: «Небратья» начали задумываться куда им бежать

ОТ Олег Тимофеев Не надо не куда бежать надо гнать в шею СБУ. Остальные уйдут сами. А че у них пенсы не поджигают сдания СБУ? Слышал их забирать скоро будут? Я знаю специалиста который им может сделать шикарный подгон мальчишей плохишей.

ФС Фарид Сабиров Еще один кидок амеров своих прихлебатаев , и не последний кинутый. Не они первые и не последние. Амерам не привыкать бросать ваСсылов , у них это на потоке