Завершилась VII арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний»

Завершилась VII Международная научно-просветительская экспедиция Росатома «Ледокол знаний». За десять дней 68 школьников и учащихся колледжей из всех федеральных округов России и 22 стран мира на атомном ледоколе «50 лет Победы» прошли по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.