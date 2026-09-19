Культуромания
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Культуромания

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Завершилась VII арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний»

Завершилась VII арктическая экспедиция Росатома «Ледокол знаний»

Завершилась VII Международная научно-просветительская экспедиция Росатома «Ледокол знаний». За десять дней 68 школьников и учащихся колледжей из всех федеральных округов России и 22 стран мира на атомном ледоколе «50 лет Победы» прошли по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск.

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