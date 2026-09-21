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10 культовых легионеров РПЛ, которые еще играют: где они сейчас

10 культовых легионеров РПЛ, которые еще играют: где они сейчас

Вспоминаем легенд!Из-за политики и бана на еврокубки легионеры неохотно едут в РПЛ. Поэтому сейчас их заметно меньше, да и уровень зарубежных футболистов не такой, как раньше.

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