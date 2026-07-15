В Тюмени развивают цифровые технологии для повышения нефтеотдачи на месторождениях

В научно-исследовательском центре «Геосфера» компании «Газпром нефть» в Тюмени ведутся разработки цифровых и персонализированных методов, направленных на увеличение объёмов извлечения нефти с действующих месторождений.
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