С 1 июня в России увеличат детские выплаты для некоторых семей: подробности

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Согласно информации, предоставленной финансовым аналитиком Вадимом Тихоновым, с 1 июня 2025 года в России будет увеличен размер пособий на детей для семей, оказавшихся в сложном материальном положении.
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