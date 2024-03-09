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Назван тип питания, который меняет микробиом кишечника и способствует снижению веса

Назван тип питания, который меняет микробиом кишечника и способствует снижению веса

В недавнем исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, ученые проверили пользу для здоровья средиземноморской диеты в сочетанию с увеличением физической активности для людей с избыточным весом и ожирением, измеряя изменения в кишечной микробиоте.

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