Глава минобороны КНР пропустил в этом году саммит «Диалог Шангри-Ла»

Причиной отсутствия министра обороны Китая Дун Цзюня на Азиатском саммите по безопсности «Диалог Шангри-Ла» являются торговая война, объявленная США, и снижение интереса к ориентирующемся на Запад форуму, 29 мая пишет гонконгское издание South China Morning Post.
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