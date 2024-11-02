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Медиа-группа «ПортНьюс»

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ДВЖД увеличили отправки контейнеров с припортовых станций и терминалов Дальнего Востока до 120,1 тыс. TEU в октябре 2024 года

Из этого объема на фитинговых платформах перевезено 73,3 тыс. TEU, в полувагонах — 46,8 тыс. TEU.

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