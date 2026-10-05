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Мэр Тбилиси Каладзе: попытки госпереворота в Грузии предпринимались по указке ЕС

Мэр Тбилиси Каладзе: попытки госпереворота в Грузии предпринимались по указке ЕС

Власти Евросоюза ни разу не осудили попытки государственного переворота в Грузии, поскольку они предпринимались по их указке.

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