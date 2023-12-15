Шторм «Ваня» идет на Кубань: даже не качели, а просто американские горки - резкий минус и снегопад

Это все творит шторм «Ваня», который зашел на территорию России с Северной Атлантики. Сместившись на юг, он смешался с теплым воздухом Средиземноморья, и сейчас просто мчится с запада на восток, принося сначала потепление, а потом осадки и резкое понижение температуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии