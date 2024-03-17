Россия проведет ревизию всех международных соглашений

Россия проведет ревизию всех международных соглашенийМосква проанализирует все международные соглашения, в которых участвует, и откажется от невыгодных, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.